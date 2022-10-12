Arnavutköy’de beğendiği ayakkabıyı çalmak için geri döndü

Arnavutköy’de beğendiği ayakkabıyı çalmak için geri döndü

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karacaören Mahallesi’nde seyir halinde iken alev alan 01 AEE 313 plakalı otomobile ilk müdahale, bölgede yakın olan Kozan Orman İşletme Müdürlüğüne ait yangın arazözü ile yapıldı.

Adana’nın Kozan ilçesinde bir anda alevler içinde kalan otomobil, orman ekibi tarafından tamamen yanmaktan kurtarıldı.

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