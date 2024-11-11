Manisa’da Milli Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında geçtiğimiz yaz ayında yanan alanlarda fidanlar toprakla buluşturuldu. Manisa Valiliği öncülüğünde düzenlenen programda 3 bin fidan dikildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde geçtiğimiz yıllarda ilan edilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında Manisa’da yazın çıkan orman yangınlarıyla küle dönen alanlar yeniden fidanla buluşuyor. Manisa Valiliği öncülüğünde çok sayıda kurum ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte yaklaşık 3 bin fidan Spil Dağı eteklerindeki Sancaklı Çeşmebaşı Mahallesinde toprağa dikildi. Gelecek nesillere doğanın önemi ve çevre bilincinin aşılanması amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Aileleri ve öğretmenleriyle beraber fidanları belirlenen alanlara diken çocuklar hem doğada vakit geçirmenin mutluluğunu hem de fidan dikerek geleceğe nefes bırakmanın gururunu yaşadı.

“Kuraklıkla mücadelede en önemli hususlardan birisi yeşili korumak”

Etkinlikte konuşan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, “Aslında insanlarımızın geleceğe güvenle bakması sağlıklı ve güvenilir bir çevreyle mümkündür. Koruma kullanma dengesi içerisinde bütün insanlarımızın çevreyi muhafaza etmesi önem arz ediyor. Her birimizin bu konuda yüksek derecede bilgi ve hassasiyet içerisinde olması önem arz ediyor. Okullarımızın, gençlerimizin aile büyüklerimizin bu konuda teyakkuzda olması ve yönlendirme yapması gerekmektedir. Çevre üzerindeki baskılar dünyada artmaktadır. İklim kriziyle beraber çok daha belirgin bir şekilde yaygın bir halk sağlığı dönüşmektedir. Dolayısıyla bu riskleri bertaraf edilecek tedbirlerin alınması, bilincin olması önemli. Bu faaliyetle yeşili korumak ormanlarımızı muhafaza etmek de iklim krizi çerçevesinde kuraklıkla mücadele eylem planı çerçevesinde en önemli hususlardan birisi yeşili korumak, sürdürülebilir orman yönetimini tesis etmek önem arz ediyor. 3 bin fidan şu an dikilmiş olacak. Bu bir seferberlik halinde 365 gün devam ediyor” dedi.

2024 yılında çıkan orman yangınlarına 5 bin 250 hektarlık bir alanın zarar gördüğünü söyleyen Orman İşletme Müdürü Fatih Öztürk, “Yaklaşık hektara bin 600 adet fidan dikiyoruz. Bu şekilde ağaçlandırma faaliyetlerimize başlamış olduk. Burada saha temizliğimiz yapıldı. İl genelinde 2024 yılı içerisinde 5 bin 250 hektar alan yandı. 198 adet orman yangını çıktı” diye konuştu.

Etkinliğe Manisa Valiliğinin yanı sıra çok sayıda kurum ve kuruluş da fidan dikerek destek oldu.