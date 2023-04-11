Muğla’nın Milas ilçesinde Mahalle Muhtarları için hatıra ormanı alanı oluşturuldu. Daha önce yanmış olan alana fıstık çamı, mavi servi ve ceviz ağaçları dikildi.

Milas Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Çoban ve yönetim kurulu üyeleri, Milas Orman İşletme Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak Milas’ta hatıra ormanı alanı için talepte bulundu. Muhtarlardan gelen talebi değerlendiren Milas Orman İşletme Müdürü Mehmet Uysal, geçtiğimiz yıllarda yanarak zarar gören Milas - Yatağan karayolu üzerinde bulunan Boğayokuşu Mevkii’ndeki bölgeyi Milas Muhtarlar Derneği Hatıra Ormanı Alanı olarak belirledi.

Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Milas İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Lima, Eski Muğla Milletvekili Fevzi Topuz, Milas Orman İşletme Müdür Yardımcıları Rıdvan Gülen ile Mustafa Kurşunlu, Milas Süt Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin, S.S. 153 No’lu Milas Tariş Zeytin ve Zeytinyağları Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Kamil Gül, siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen program ile Milaslı muhtarlar fıstıkçamı, mavi servi ve cevizden oluşan yaklaşık 200 ağacı toprakla buluşturdular.

Milas Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Çoban, Milas sınırları içerisinde yer alan ve yanarak zarar gören alanlar için önümüzdeki yıllarda da benzer çalışmaları yapacaklarını söyledi.