Kayseri’de idrar kanalı sürekli daralan ve bundan dolayı ameliyatlar geçiren bir hasta, yanağından alınan doku ile idrar kanalına yama yapılarak tedavi edildi.

İdrar yolundaki daralma şikayetiyle Eskişehir’den gelerek Kayseri Şehir Hastanesi’ne başvuran Halil İbrahim Yıldız için yeni yöntem denendi. Sürekli olarak aynı şikayeti yaşayan Yıldız’ın yanağından alınan doku ile idrar yoluna yama yapıldı. Bu şekilde kalıcı bir tedavi elde eden Yıldız, doktorlara teşekkür etti.

Ameliyatı gerçekleştiren Kayseri Şehir Hastanesi Üroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Burak Elmaağaç ise "Gelişen tıpla beraber yıllardır kapalı ameliyatlar yapmaktayız. Bu kapalı ameliyatlar sonrasında yada kalp rahatsızlıkları sonrasında sonda takımına bağlı penis içerisindeki idrar kanalında darlıklar gelişmektedir. Eskiden sürekli kapalı ameliyatlar ile açılmaktaydı ama yeniden tekrarlamaktaydı. Hastalar ömrü boyunca bu şekilde 15-20 sefer bu şekilde ameliyat olmak durumundaydı. Yeni yöntem ile yanak içindeki mukozayı idrar kanalına yama yaparak kalıcı bir tedavi yöntemi yapılmaktadır. Bunu da Kayseri Şehir Hastanemizde başarı ile gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Hastalığın zor olduğunu ama bu yöntem ile hastaların kalıcı olarak şifa bulduğunu kaydeden Elmaağaç, "Bu hastalık sık tekrar etmesinden dolayı hasta idrar kanalı daraldığı için idrarını hiç yapamıyor. Bu hastamızda sonda takılamadığı ve idrar kanalı tama yakın kapandığı için göbekten takılmıştı. Bir insan sondalı yada göbekten takılı şekilde normal hayatını devam ettiremez. İlerde de idrarını yapamaması sonucu mesanede idrar birikiminden dolayı böbrek yetmezliğine kadar götüren hayatı tehdit eden durumlar oluşturabilir. Bu yüzden hastalar sık sık kanal açma ameliyatlarına maruz kalıyorlardı. Bu yöntem ile kalıcı bir tedavi yöntemini gerçekleştirmiş oluyoruz" şeklinde konuştu.