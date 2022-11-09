Kazadan kaynaklı polis ekiplerince bir süre kontrollü şekilde tek şeritten sağlanan trafik, yolun temizlenmesiyle yeniden açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Derviş Sarabil Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.A.U. hâkimiyetindeki 57 ABA 53 plakalı motosiklet, yan yoldan çıkan E.S. hakimiyetindeki 34 CFS 825 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralının yardımına kaza anında bölgeden geçen jandarma ekipleri koştu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından motosiklet sürücüsü Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sinop’ta motosikletle otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralının yardımına o sırada bölgeden geçen jandarma ekipleri koştu.

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