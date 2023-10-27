Erzincan-Sivas karayolu Sakaltutan Cehennem Deresi mevkiinde yan yatan tırın içerisinde sıkışarak yaralanan sürücü AFAD ve itfaiyenin çalışması sonucu kurtarıldı.

Kaza, Erzincan-Sivas karayolu Sakaltutan Cehennem Deresi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.A.T. idaresinde ki 76 DE 663 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yan yattı. Yan yatan tırın kabininde sıkışan sürücü, olay yerine sevk edilen AFAD ve itfaiye arama kurtarma ekiplerince yaralı olarak kurtarıldı. Yaralanan sürücü ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.