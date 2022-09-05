Ekipler saatlerdir tankeri bulunduğu yerden vinç yardımıyla kaldırıp, yolu açmaya çalışıyor. Öte yandan, tankerden dökülen sıvı nedeniyle araçların kaymaması için yola kum dökülüyor.

Ekipler kısa sürede kazaya müdahale etse de tankerin yan yatması sonucu kapanan iki şeritli yolda kilometrelerce kuyruk oluştu.

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