Hatay’ın Belen ilçesinde Çakallı mevkiinde devrilen tanker trafiği kapattı. İki şeritli yolda geçişler saatlerce tamamen durdu.
Hatay’ın Belen ilçesinde Çakallı mevkiinde devrilen tanker trafiği kapattı. İki şeritli yolda geçişler saatlerce tamamen durdu.
Belen’de yaşanan trafik kazası trafiği kilitledi. Çakallı mevkiinde gerçekleşen kazada sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 01 C 7778 plakalı tanker, bariyerlere çarparak 300 metre gittikten sonra yan yattı.
Ekipler kısa sürede kazaya müdahale etse de tankerin yan yatması sonucu kapanan iki şeritli yolda kilometrelerce kuyruk oluştu.
Tehlikesiz madde taşıdığı belirlenen tankerin sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kazada can kaybı yaşanmadı.
Ekipler saatlerdir tankeri bulunduğu yerden vinç yardımıyla kaldırıp, yolu açmaya çalışıyor. Öte yandan, tankerden dökülen sıvı nedeniyle araçların kaymaması için yola kum dökülüyor.
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