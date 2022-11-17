Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir kamyonet yağmurun etkisiyle kayganlaşan yoldan çıkarak yan yattı. Kamyonette büyük çapta hasar meydana gelirken sürücü ise şans eseri kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir kamyonet yağmurun etkisiyle kayganlaşan yoldan çıkarak yan yattı. Kamyonette büyük çapta hasar meydana gelirken sürücü ise şans eseri kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza, Kuşadası-Söke karayolu üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 JN 398 plakalı kamyonetin sürücüsü Mustafa Ş., yolda seyir halindeyken kaygan zemin nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yoldan çıktı. Kısa bir süre sürüklenen kamyonet, yol kenarındaki su kanalına düşerek yan yattı. Bu sırada kaza yerinden geçen AKUT ekibi, kamyonet sürücüsüne yardım ederek aracın içerisinden çıkarttı. Kamyonette büyük çapta hasar meydana gelirken sürücü ise şans eseri kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile ambulans sevk edildi. Yan yatan kamyonet çekici yardımıyla otoparka çekildi.