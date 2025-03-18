Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yan yatan elektrikli otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Paşabayır Mahallesi Aşağı İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 10 ARM plakalı aracın sürücüsü B.E, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kontrolden çıkan araç yan yatarken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, devrilen araçta güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. B.E, ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.