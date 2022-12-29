Aydın Adnan Menderes Stadyumu’nda buluna yan sahalar FIFA standartlarında yenilenirken, çalışmalar da aralıksız devam ediyor.

Aydın Adnan Menderes Stadyumu’nda buluna yan sahalar FIFA standartlarında yenilenirken, çalışmalar da aralıksız devam ediyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Aydın Adnan Menderes Stadyumu yan sahalarda başlatılan yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Geçtiğimiz Kasım ayında başlatılan çalışmalar çerçevesinde sahalarda yapılan yenilemelerin ardından tribünlerde de düzenleme çalışmaları başlatılacak. 35 amatör futbol takımının yanı sıra çeşitli turnuva ve etkinliklerle de yoğun olarak kullanılan sahada mevcut ve yıpranmış zemin sökülerek yenilendi. Aydın’da amatör futbol takımlarının adresi olan 1 ve 2 no’lu yan sahalarda zemin yenileme çalışmalarında sona gelinirken, çalışmaların Ocak ayında tamamlanması bekleniyor.