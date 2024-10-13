Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde iki grup arasında ’yan bakma’ nedeniyle çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki genç toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana gelen olayda iki grup arasında iddiaya göre ’yan bakma’ nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle H.K. (20) ile K.D. (22), bıçaklanarak yaralandı. Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılan H.K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden H.K.’nin cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alındı. Hulusi Akar Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından H.K.; Asri Mezarlık’ta toprağa verildi. Cenaze namazına H.K.’nin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan, olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri; olaya karışan S.E.Ç. (19), A.E.Ü. (18), A.T. (18), S.E. (20) Ö.F.K. (21) ve N.B.Y.’yi (20) düzenledikleri operasyonlarla gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.