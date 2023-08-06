Eskişehir’de ‘yan bakma’ yüzünden göğsünden bıçaklanan 23 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kavga ile ilgili gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, 3 Ağustos gecesi Emek Mahallesi Ertaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Organize Sanayi Bölgesi’nde çalıştıkları fabrikalara gitmek için servis bekleyen iki grup arasında ‘yan bakma’ meselesinden kavga çıktı. Kavgada 23 yaşındaki Ali Aksu, Ahmet T. (23) tarafından göğsünden bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Ali Aksu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bölgede bulunan güvenlik kameralarına ait 50 saatin üzerindeki kaydı inceleyen polis ekipleri, cinayet zanlısı Ahmet T.’yi Emek Mahallesi’ndeki evinde yakalayarak gözaltına aldı. Ayrıca olayla ilgisi bulunan 8 kişi daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ahmet T., A.K., H.U., M.K., B.U., M.S., B.S., K.Ç. ve S.Ç. isimli 1’i çocuk 9 kişi adliyeye sevk edildi.