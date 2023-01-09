Denizli’de rahatsızlığı bulunan Yaman Mercan’ın seremoniye çıkma hayali Fenerbahçe-Hatay müsabakasında gerçekleşti.

Denizli’de rahatsızlığı bulunan Yaman Mercan’ın seremoniye çıkma hayali Fenerbahçe-Hatay müsabakasında gerçekleşti.

Pamukkale Üniversitesi Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi (PAÜTOHSAM) yetkilileri ile Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencileri, Şehit Ömer Halisdemir Spor Merkezinin de üyesi olan Yaman Mercan için harekete geçti. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan ve taraftarlarla beraber takımın bir maçını izleyerek seremonide yer almak isteyen Mercan’ın hayali, 27 Aralık 2022 tarihindeki Fenerbahçe - Hatayspor maçında gerçekleşti. Seremoniden çıkan ve taraftarlarla maçı izleme şansı yakalayan küçük Yaman, unutulmaz anlar yaşadı.

Maça çıkmadan önce Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’ı makamında ziyaret eden Mercan, teşekkürlerini iletti.