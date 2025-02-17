Burdur’un Gölhisar ilçesinde bulunan ve bölgedeki önemli sulak alanlarından biri olan Yamadı Gölü’nde bir hafta içinde ikinci kez çıkan sazlık yangını, ekiplerin 5 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Burdur’un Gölhisar ilçesinde bulunan ve birçok canlıya ev sahipliği yapan Yamadı Gölü’nde ki sazlık alanda saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın geniş alana yayıldı. Alevleri görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, ile belediye su tankerleri sevk edildi. Bölgeye gelerek yangına müdahale eden ekiplerin yaklaşık 5 saat süren yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Öte yandan yangın bölgesine gelen Gölhisar Kaymakamı Emre Cifçi, İl Jandarma Komutanı Mehmet Balcı ve Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş, sahada incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş, yangın sonrası sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ekiplerimizin özverili çalışmaları sayesinde yangın 5 saat sonunda kontrol altına alındı. Doğal yaşam alanlarımız çok kıymetli, hepimiz daha dikkatli olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Çevrede paniğe neden olan yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatılırken, yetkililer vatandaşları yangın tehlikelerine karşı dikkatli olmaya davet etti. Yamadı Gölü’ndeki sazlık alanda bir hafta önce de yangın çıkmış, ekiplerin uzun uğraşları sonucu 4 saatte söndürülmüştü.