Edinilen bilgiye göre, Erikli köyünde gece saat 22.00 sıralarında, Atakan Ekinci yönetimindeki 08 AVV 026 plakalı hafif ticari araç, Erikli köyü mevkiine geldiği sırada yamaçtan kopan dev kaya kütlesi otomobilin üzerine düştü. Otomobil büyük hasar alırken sürücü Atakan Ekinci ve eşi Seyhan Ekinci yaralandı. Sağlık ekipleri eşliğinde Artvin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Mehmetçik enkaz kaldırma görevlerine devam ediyor

Mehmetçik enkaz kaldırma görevlerine devam ediyor

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