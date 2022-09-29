Başkan Şentop, Uluslararası Kadın Forumu (IWF) Türkiye ve Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirilen “Karar Mekanizmalarında Kadın Liderler" projesinde, Türkiye’de çeşitli alanlarda başarıya ulaşmış kadınları TBMM Başkanlık Konutunda ağırlayarak ödüllerini takdim etti. Projede ilk 100’e giren isimler arasında Belediye Başkanları, HSYK görevlileri, Kaymakamlar ve Rektörler yer aldı.

Türkiye’nin yamaç paraşütü pilotu ilk kadın kaymakamı olan Çal Kaymakamı Dilara Şenoğlu, Uluslararası Kadın Forumu Türkiye ve Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirilen "Karar Mekanizmalarında Kadın Liderler" projesinde, Türkiye’de ilk 100’e girerek ’’Kadın Liderler’’ ödülüne layık görüldü.

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