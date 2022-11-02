Samsun’da yamaç paraşütü ile düşerek yaralanan uzman çavuşun sağlık durumunun iyi olduğu ve yoğun bakım servisinden çıktığı öğrenildi.

Samsun’da yamaç paraşütü ile düşerek yaralanan uzman çavuşun sağlık durumunun iyi olduğu ve yoğun bakım servisinden çıktığı öğrenildi.

Olay, Samsun’un Canik ilçesinde önceki gün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yamaç paraşütü ile Gültepe Mahallesi’ndeki yamaçtan atlayış yapan Uzman Çavuş Hakan Ö.(24), bir süre ilerledikten sonra inişe yakın bir bölge olan Dereler Mahallesi’nde yere çakıldı. Yaralanan uzman çavuş, cep telefonu ile arkadaşlarını arayarak yardım istedi. Olay 112’ye haber verildi. Yaralı uzman çavuş ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanene kaldırılarak tedavi altına alındı.

3 gündür hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altında bulunan uzman çavuşun sağlık durumunun iyiye gittiği ve bugün yoğun bakım servisinden normal servise alındığı öğrenildi.