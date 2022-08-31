Çorum’un Bayat ilçesinde bulunan Asma Tepesi yamaç paraşütü tutkunlarının yeni gözdesi oldu. Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen paraşüt şenliğine sporcu ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Çorum’un Bayat ilçesinde bulunan Asma Tepesi yamaç paraşütü tutkunlarının yeni gözdesi oldu. Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen paraşüt şenliğine sporcu ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Son yılların en popüler doğa sporlarından olan yamaç paraşütü, Çorum’da da gelişmeye devam ediyor. Çorum’un Bayat ilçesi, iklimi ve fiziki şartlarıyla yamaç paraşütünde cazibe merkezi olma yolunda ilerliyor. İlçede, Bayat Kaymakamlığı ve Bayat Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen paraşüt şenliği yoğun ilgi gördü. Çorum Uçuş Kulübü koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte Samsun, Amasya, Tokat ve Yozgat’tan ilçeye gelen sporcular, ilçeyi kuş bakışı gören tepeden kalkış yaparak gökyüzünde Türk bayrağı açıp gösteri yaptı.

“Asma Tepesi yamaç paraşütüne çok uygun bir alan"

Bayat’ın Türkiye’nin bütün illerinden sporcuların yamaç paraşütü için geleceği bir merkez olacağını söyleyen Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, Asma Tepesinin kuzey rüzgarlarının başlangıç ve bitiş noktası olduğu için paraşütçüler için vaz geçilmez olduğunu belirterek, “Asma Tepesi yamaç paraşütüne çok uygun bir alan. Burası ayrıca uzun mesafe uçuşları içinde uygun. Daha önce buradan bir sporcumuz kalkış yaparak Konya’ya kadar uçuş gerçekleştirdi ve Türkiye rekoru kırdı. Asma Tepesinde yapacağımız düzenlemelerle çok daha geniş katılımlı, uluslararası etkinlikler düzenleyebileceğiz. Sadece Bayat ve Çorum’dan değil, Türkiye’nin bütün illerinden sporcularımızın geleceği bir merkez olmayı planlıyoruz. Bu sayede ilçemizin tanıtımına da katkı sağlayacağız” dedi.

"Bayat doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi güzelliklere de sahip"

Bayat’ın doğal güzellikleri hakkında da bilgiler veren Ünlü, “Yamaç paraşütü veya diğer etkinlikler için gelen misafirlerimiz Kuşçaçimen yaylasında da kamp yapabilirler. Mesire alanında pikniğini yapabilirler. Aileleriyle güzel bir gün geçirebilirler. Bayat doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi güzelliklere de sahip. Derekutuğun bölgesinde binlerce yıllık madenler bulunuyor”

“Şanlıurfa’nın Göbeklitepesi varsa bizimde Derekutuğun madenlerimiz var”

“Şanlıurfa’nın Göbeklitepe’si varsa bizim Şanlıurfa’dan daha eski geçmişe sahip olan Derekutuğun madenlerimiz var” diyen Başkan Ünlü, “Burada çıkarılan altın ve bakırlar İpek yolu vasıtasıyla Samsun limanından dünyaya açılmış. Ayrıca buradan çıkarılan madenler dünyanın en eski imparatorluklarından Hititlerin başkenti Hattuşa ve Alacahöyük kentinde işleyerek insanlık tarihine yön vermişler. İlçemiz doğal ve coğrafi örtüsüyle doğal güzelliklere sahip. Kuşçaçimen yaylasında safran yetişiyor. Kızılırmak havzasında flamingo kuşlarımız konaklıyor. Tüm halkımızı buraya davet ediyorum” diye konuştu.

“Bayat doğa sporlarında önemli bir potansiyele sahip”

Bayat Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu da Bayat’ın keşfedilmemiş güzelliklere sahip olduğunu belirterek, “Asma Tepesi yamaç paraşütü sporları için gözde mekanlardan birisi. Karatepe yaylamız doğa sporları ve kamp merkezleri noktasında önemli bir potansiyele sahip” diye konuştu.

"Tüm doğa tutkunlarını buraya bekliyoruz”

Hitit Sanat ve Doğa Sporları Kulübü üyesi Murat Özrüzgar, güzel bir etkinliğe imza atıldığını belirterek, “İlk olarak kamp etkinliğine katıldık. Harika bir yaylası var. Şimdi yamaç paraşütü etkinliğine katılıyoruz. Tüm doğa tutkunlarını buraya bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Nurcan Salman ise ilk kez yamaç paraşütünü deneyimleyeceğini belirterek, bu fırsatı sunan Bayat Kaymakamlığı ve Bayat Belediyesi’ne teşekkür etti.