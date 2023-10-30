Çorum’un Bayat ilçesinde Cumhuriyetin 100 yılı etkinlikleri çerçevesinde yamaç paraşütçüleri uçuş gerçekleştirdi.

Bayat Belediyesi destekleriyle, İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyüp Uçar ve Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Betül Ayhan ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe THSF İl Temsilcisi Erhan Sakallı ve ildeki yamaç paraşütü pilotları katıldı.

Çorum ve diğer ilçelerden gelen yamaç paraşütü tutkunları, Asma Tepesine çıktı. Buradan atlayış gerçekleştiren paraşütçüler, havada açtıkları Türk bayraklarıyla cumhuriyetin 100’cü yıl coşkusunu yaşadı. Etkinlikle birlikte Bayat Belediyesi ve DOKAP tarafından Asma Tepesi’ne yeni yaptırılan uçuş alanında da ilk uçuş gerçekleştirildi.

THSF İl Temsilcisi Erhan Sakallı ve pilotlar, desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Ekrem Ünlü’ye teşekkür etti.

Etkinlik sonrası bir açıklama yapan Uçar ve Ayhan, “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ün " İstikbal Göklerdedir" sözüyle Cumhuriyetimizin 100. yılını göklerde kutluyor ve Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar bu vatan için can veren tüm şehit ve gazilerimizi minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun” dediler.