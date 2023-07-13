Batman’ın tarihi Hasankeyf ilçesinin Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan Prof. Dr. Veysel Eroğlu Ilısu Barajı ve HES Projesinin tamamlanmasıyla sular altında kalmasının ardından tarihi ilçedeki çalışmalara hız verildi.

Terör örgütlerinin saldırı ve engellemelerine rağmen çalışmalar çerçevesinde Zeynel Bey Türbesi, İmam Abdullah Türbesi ve zaviyesi, Süleyman Han Cami’nin minaresi, taş kapı ve çeşme bölümü, Kızlar Camisi, Artuklu Hamamı, Hasankeyf Kalesi Orta Kapısı ve 609 yıllık Er-Rızk Camisi gibi tarihi eserlerin baraj gölü sahasından modern SPMT sistemle çıkartılarak Arkeopark alanına taşınmasının ardından yerinde korunan tarihi ve kültürel eserlere yönelik çalışmalar başlatıldı. Tarihi ilçede 2004 yılında gerçekleştirilen arkeolojik kazılar sırasında ortaya çıkarılan ve Yamaç Külliyesi olarak adlandırılan cami merkezli külliye ve gizli hamam ilçenin tarihine ışık tutuyor. Eski Hasankeyf Kalesinde bulunan Şaap Vadisi karşısındaki tarihi Yamaç Külliyesi’ne teknelerle ulaşımın yanı sıra karayolu ile ulaşım sağlanması için de çalışmalar başlatıldı.

Çalışmalar çerçevesinde yaklaşık 500 metre uzunluğunda ahşap kaplı köprü inşa edildi. Karayolu veya teknelerle Ortaçağ dönemine ait Şaap Vadisi’ne ulaşan yerli ve yabacı turistler buradan da baraj gölü ve Arkeopark manzarası eşliğinde Yamaç Külliyesine ulaşacak.

Yamaç Külliyesini gezen yerli ve yabancı turistler daha sonra tarihi Hasankeyf Kalesine de yürüyerek gezebilecek ardından da teknelerle de baraj gölüne açılarak Dere Vadisi, Saha Vadisi, Arı Vadisi, Kelebek Vadisi ve Deliklitaş Mağaralarını görebilecek.

İHA muhabirine açıklama yapan Hasankeyf İlçe Kaymakamı Şenol Öztürk, tarihi ilçeyle ilgili projeleri bir bir hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Tarihi ilçedeki projelerin Türkiye’nin yüzyılına yakışır projeler olduğunu anlatan Öztürk, “Malumunuz yukarı Hasankeyf’te tekneyle beraber indiğimizde merdivenden çıktığımızda bulunan bir alan var. Şahap Vadisi. Biz bu alan tamamen dönüştürdük Cumhurbaşkanımız himayesinde koordinatör bakanlarımız, bakanlıklarımız, kurum müdürlüklerimiz bir araya gelerek çok güzel bir proje yapıldı orada. Ve bu proje şu anda uygulama aşamasında hem oranın doğasına uygun, çok büyük kayalar getirdik oralara orada yine gittiğiniz zaman hediyelik eşyalarınız olacak. Oturma alanlarınız olacak. Mescidi, dinlenme alanları olacak, gölgelik alanlar olacak. Orası apayrı bir dinlenme alanı oldu. Apayrı bir tesis oldu. Apayrı bir destinasyon oldu” dedi.

“Hakikaten cenneti tarif ediyoruz”

Projelerin tamamlanmasıyla Hasankeyf’in cennetten bir köşe olacağının altını çizen Kaymakam Öztürk, şöyle devam etti:

“Oraya gittiğiniz zaman hemen oradan Yamaç Külliyesi tarafına ulaşım imkansızdı. Oraya çok güzel ahşap kaplamalı bir köprü de, yaya köprüsü de yapıldı şu anda. O köprü tamamlandığında Yamaç Külliyesiyle olan bağlantıyı da sağlamış olacağız. Orada yürüyüş aksı var, mağaralar var. Çok güzel bir doğa orada olacak. Hakikaten cenneti tarif ediyoruz. Hakikaten kale bölgesi bu kadar güzel. Yukarı Hasankeyf muazzam bir alan oldu. Tamamlandığı zaman da hakikaten bunu yerinde de görmüş olacağız”.