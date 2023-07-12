Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Partizan forması giyen ve geçtiğimiz sezon EuroLeague’de ’Yükselen Yıldız’ seçilen Yam Madar’ı 2+1 yıllığına kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Beko, son olarak Partizan forması giyen ve EuroLeague’de 2022-2023 sezonunun “Yükselen Yıldızı” seçilen oyun kurucu Yam Madar ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Yam Madar’a hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Yam Madar kimdir?

21 Aralık 2000 tarihinde Tel Aviv’de dünyaya gelen İsrailli oyuncu, basketbola Hapoel Tel Aviv altyapısında başladı. 2018-2019 sezonunda Hapoel ile A takım tecrübesi yaşayan Madar, 2019 yazında da İsrail U20 Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası’nda boy gösterdi. Yam Madar, bu turnuvada şampiyonluğa ulaşan İsrail Milli Takımı’nın en etkili isimlerinden olurken 7.7 asist ortalamasıyla turnuvanın asist lideri olmuştu. Madar, 2020 yılının İsrail Ligi’ndeki “En Çok Gelişim Kaydeden Oyuncusu” oldu. Gösterdiği çıkışla tüm dikkatleri üzerine çeken oyuncu, 2020 NBA Draft’ında da 2. tur 47. sıradan Boston Celtics tarafından draft edildi. Başarılı oyun kurucu, Hapoel Tel Aviv ile geçirdiği son sezon olan 2020-2021’de ise İsrail Ligi’nde 30 maçta 17.1 sayı, 5.2 asist, 3.0 ribaund, 1.3 top çalma istatistikleri tutturdu. 2021 yazında Zeljko Obradovic tarafından Partizan’a transfer olan Madar, 17 EuroCup maçında boy gösterirken, 8.6 sayı, 2.8 asist, 2.9 ribaund, 0.6 top çalma istatistikleri tutturdu. İsrailli oyuncu, Adriyatik Ligi’nde de 7.0 sayı, 2.2 asist, 2.3 ribaund ortalamaları yakalayarak başarılı bir sezonu geride bıraktı.

2022-2023 sezonunda ise Partizan formasıyla ilk kez EuroLeague’de boy gösteren Madar, bu kulvarda 38 maçta forma giydi ve 5.8 sayı, 1.6 asist, 1.2 ribaund ve 0.6 top çalma ortalamaları tutturdu. Madar, bu performansıyla birlikte EuroLeague’de 2022-2023 sezonunun “Yükselen Yıldızı” seçildi. Oyun kurucu, aynı sezonda Partizan’ın şampiyonlukla noktaladığı Adriyatik Ligi’nde ise 7.3 sayı, 2.5 asist, 1.5 ribaund ortalamaları yakaladı.