Isparta’nın Yalvaç ilçesinin merkezinde yer alan 825 yıllık çınar ağacı, tarihi ve görkemiyle bölgenin simgesi haline gelmiş durumda. Pazar Yukarı Mahallesi’nde bulunan ve 1992 yılında doğal anıt olarak tescillenen bu asırlık çınar, gölgesindeki kıraathanelerde dost sohbetlerine ev sahipliği yapıyor. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan çınar, geçmişle bugün arasında köprü kurarak Yalvaç’ın köklü tarihine ve kültürüne ışık tutmaya devam ediyor.

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde, kökleriyle toprağa, dallarıyla gökyüzüne uzanan 825 yıllık çınar ağacı, tarihe meydan okumaya devam ediyor. Pazar Yukarı Mahallesi’nde bulunan ve 1200’lü yıllarda dikildiği tahmin edilen asırlık çınar, bölge halkının ve turistlerin ilgi odağı haline geldi. Gövde çevresi 11 metre, dallarının uzunluğu ise 10 ila 18 metre arasında değişen çınar, 11 Mayıs 1992’de Antalya Koruma Kurulu tarafından “doğal anıt” olarak tescillenerek koruma altına alındı. Tarih boyunca Yalvaç’ın merkezi olarak kabul edilen bu görkemli ağaç, günümüzde de hem yerli hem de yabancı ziyaretçileri ağırlıyor.

825 yıllık Çınarın gölgesinde sohbetler ve kahve keyfi

Tarihi çınarın gölgesinde kurulan nostaljik kıraathaneler, yıllardır dostların buluşma noktası olmaya devam ediyor. Buraya gelenler, yemyeşil dalların altında kahvelerini yudumlayarak hem huzur buluyor hem de geçmişin izlerini yaşıyor. Yalvaçlı bir vatandaş, “800 yıllık bir çınar ağacının altında oturuyoruz şu anda. Kışın bile bir güzel, yazın ise daha güzeldir yemyeşil. Buradaki kahvelerde çok güzel nostalji kahveler. Arada sırada dostlarımla gelir, otururuz. Buranın güzelliği anlatılarak ifade edilmez” dedi.

Tarihe ayna tutan bir sembol

Yalvaç’ın simgesi olan çınar ağacı, yalnızca doğaseverlerin değil, aynı zamanda tarih meraklılarının da vazgeçilmez duraklarından biri. Çınarın etrafında şekillenen Yalvaç efsaneleri, bölge halkının kültürünü yaşatmaya ve geçmişle bugün arasında bir köprü kurmaya devam ediyor. 825 yıllık çınar, Yalvaç’ın köklü medeniyetine ışık tutan bir sembol olarak yaşamaya devam ediyor.