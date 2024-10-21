Yalova’da 2024 Yılı 4. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda 2024 yılının 3. dönemi sonu itibariyle kentte 1,1 milyar lira kamu harcaması yapıldığı açıklandı.

Yalova’da, 2024 yılı yatırımlarının ele alındığı 4. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Yardımcısı Bahattin Atçı’nın başkanlığında gerçekleşti. Toplantıya kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, ilçe belediyeleri ve yatırımcı kuruluşların yetkilileri katıldı. Toplantıda, ilin 2024 yılına ait 3. dönem yatırımları masaya yatırıldı ve projelerdeki ilerlemeler değerlendirildi. Vali Yardımcısı Bahattin Atçı, yaptığı açılış konuşmasında ilin yatırım projelerinin son durumu hakkında önemli bilgiler paylaştı. Atçı, il genelinde 8 ana sektörde faaliyet gösteren 15 yatırımcı kuruluşun, toplamda 103 proje üzerinde çalıştığını belirtti. Bu projelerden 25’inin tamamlandığını, 70’inin devam ettiğini, 4 projenin henüz başlanmadığını ve 4 projenin de ihale aşamasında olduğunu ifade etti.

Atçı, devam eden projelerin toplam maliyetinin 13 milyar TL olduğunu açıkladı. Bu projelere 2024 yılı öncesinde 7,4 milyar TL harcama yapıldığını kaydeden Atçı, 2024 yılı için ise projelere toplam 1,5 milyar TL ödenek ayrıldığını söyledi. Ayrıca, 2024 yılı 3. dönem sonuna kadar yapılan toplam harcamanın 1,1 milyar TL olduğunu belirterek, "Bu rakam, yıl içindeki harcamaların, ayrılan ödeneğe göre yüzde 75,4 oranında gerçekleştiğini gösteriyor. Projelere yapılan toplam harcamanın, proje bedeline oranı ise yüzde 65,8’e ulaşmıştır" dedi.

Vali Yardımcısı Bahattin Atçı, yatırımların merkezi ve yerel düzeyde daha etkin bir şekilde takip edilebilmesi için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından geliştirilen İl Yatırım Takip Sistemi (İLYAS) hakkında da bilgiler verdi. İLYAS sisteminin, kamu yatırımlarının izlenmesi ve analiz edilmesi açısından kritik bir rol oynadığını vurgulayan Atçı, yatırımcı kuruluşlar ile belediyelerin sisteme veri girişlerini zamanında ve eksiksiz yapmalarının önemine dikkati çekti. İlçe belediyelerinin de konuya hassasiyet göstermesinin, yatırım süreçlerinin sağlıklı ilerlemesi açısından hayati olduğunu belirtti.

Atçı, yatırımcı kuruluşların ve yerel yönetimlerin projelerde titizlikle çalışmaları gerektiğini vurgulayarak, "Sorunların çözümünde gerekli hassasiyetin gösterilmesi, ilimizin yatırım hizmetlerinin verimliliği açısından çok önemlidir. İl Koordinasyon Kurulu’nun 2024 yılı 4. toplantısının ilimiz açısından verimli bir platform oluşturmasını, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diyerek konuşmasını tamamladı. Toplantı boyunca, katılımcı kuruluşlar ve yetkililer projelerin mevcut durumu hakkında bilgi alışverişinde bulunarak, karşılaşılan sorunları ve çözüm yollarını değerlendirdi. 2024 yılı içerisinde il genelindeki yatırımların daha verimli ve planlı bir şekilde yürütülmesi için önerilerde bulunuldu.