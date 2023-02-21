Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Yalova’da başlatılan seferberlik 7’den 77’ye küçük büyük demeden herkesin birlik ve beraberliği ile devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Yalova’da başlatılan seferberlik 7’den 77’ye küçük büyük demeden herkesin birlik ve beraberliği ile devam ediyor.

Yalova Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyasına Yalova’nın yerel sanatçıları; Ali Çolakoğlu, Aydan Volga, Utku Köşedar, Hakhan, Aziz Aktaş, Bayram Ali Ugip ve Yücel Aslan da destek verdi. Gelen yardım kolilerini taşıyan sanatçılar burada depremzede aileler ile de sohbet ettiler.

Sanatçılar, birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyulan bugünlerde yardım kampanyası bir koli de biz taşıyalım diyerek destek verdiler. Alanda konuşan sanatçılar, “Bir koliden ne olur veya bir paket ıslak mendilin oraya getirmenin faydası olmaz diye düşünmeyin. Az çok demeden ailelere destek olalım. Gün birlik olma günü” ifadelerini kullandı.