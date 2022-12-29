Yalova 2021 yılında 16 bin 965 kişi göç alırken 11 bin 564 kişiyi ise göç verdi. Yalova’nın net göçü ise 5 bin 401 oldu.

Yalova 2021 yılında 16 bin 965 kişi göç alırken 11 bin 564 kişiyi ise göç verdi. Yalova’nın net göçü ise 5 bin 401 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Ülkemizde 2007-2008 döneminde yüzde 3,18 olan iller arası göç eden nüfus oranı, yıllar içinde inişli ve çıkışlı bir seyir izleyerek 2021 yılında yüzde 3,28 oldu. Diğer bir ifadeyle Türkiye’de 2021 yılında 2 milyon 777 bin 797 kişi iller arasında göç etti. Bu nüfusun yüzde 47,5’ini erkekler, yüzde 52,5’ini ise kadınlar oluşturdu.

Yalova ili 2021 yılında 16 bin 965 kişi göç alırken, 11bin 564 kişiyi ise göç verdi. Yalova’nın net göçü ise 5 bin 401 kişi oldu. Açıklanan verilerine göre, Türkiye’de iller arası göç eden nüfusun dağılımına bakıldığında, İstanbul, 385 bin 328 kişi ile en çok göç alan il oldu. İstanbul’u sırasıyla 197 bin 702 kişi ile Ankara ve 131 bin 394 kişi ile İzmir takip etti. En az göç alan iller ise sırasıyla 4 bin 750 kişi ile Ardahan, 7 bin 54 kişi ile Tunceli ve 7 bin 474 kişi ile Kilis oldu.

En çok göç alan iller olan İstanbul, Ankara ve İzmir’in aynı zamanda en çok göç veren iller olduğu görüldü. İlk sırada 408 bin 165 kişi ile İstanbul en çok göç veren il olurken onu 165 bin 604 kişi ile Ankara ve 109 bin 470 kişi ile İzmir takip etti. En az göç veren iller ise sırasıyla 6 bin 382 kişi ile Bayburt, 6 bin 445 kişi ile Ardahan ve 6 bin 517 kişi ile Tunceli oldu.