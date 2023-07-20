Yalova’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıldönümü etkinlikleri Buray konseriyle devam etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen konserde sevilen şarkılarını Yalovalılar için seslendiren Buray hayranlarına unutamayacakları bir gece yaşattı. Konser öncesi Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, konsere gelen gençlerin arasında gezerek gençlerle sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Yalova’nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 102’nci yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde sahne alan sanatçı Buray’a teşekkür eden Başkan Tutuk, “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’ncü yılı şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıldönümünde bizlere bu toprakları kazandıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Siz değerli hemşerilerimi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyor, bu güzel gecede bizlerle beraber olan değerli sanatçı Buray’a ve alanı dolduran tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Mustafa Tutuk’un konuşmanın ardından eşi Gökşen Şahin Tutuk ile sanatçı Buray’a günün anısına plaket ve çiçek takdim ederek teşekkür etti.

Etkinlikte ayrıca 2. Yalova Şehir Oyunları Kent Kupası’nda turnuva sorumluları Yalova Belediyesi Spor Koordinatörü Sefa Demir, Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Fatih Ayaz başta olmak üzere branşlardan sorumlu teknik ekibe, başarı elde eden takım ve sporculara Tutuk tarafından kupaları, madalyaları ve hediyelerini takdim edildi.