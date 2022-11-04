Yalova’da 2022’nin ilk 10 ayında yapılan ihracat 433 milyon 514 dolar oldu.

Yalova’da 2022’nin ilk 10 ayında yapılan ihracat 433 milyon 514 dolar oldu.

Kentte geçtiğimiz yılın ilk 10 ayında 594 milyon dolar olan ihracatta, 2022’nin aynı dönem aralığında düşüş yaşanarak 433 milyon 514 dolarlık satış gerçekleşti. Şehirde bu yılın ocak ayında 6 milyon 422 bin, şubatta 35 bin 619 bin, martta 39 milyon 794 bin, nisanda 123 milyon 245 bin, mayısta 43 milyon 908 bin, haziranda 13 milyon 980 bin, temmuzda 10 milyon 528 bin, ağustosta 5 milyon 737 bin, eylülde ise 28 milyon 334 dolar ihracat gerçekleşmişti. Geçtiğimiz ekim ayı ihraçtı ise 126 milyon 31 bin dolar olarak açıklandı. 359 milyon 762 bin dolar ile gemi ve yat sektöründe en çok ihracat yapıldı.

Tersanelerin gerçekleştirdiği ihracatı, 19 milyon 693 bin dolar ile kimyevi madde ve mamulleri sektörü takip etti.

Ocak-eylül döneminde madencilikte 14 milyon 634 bin dolar, tekstilde 5 milyon 505 bin dolar, elektrik-elektronik sektöründe 4 milyon 856, otomotiv endüstrisinde 4 milyon 850 dolar ihracata ulaşıldı.