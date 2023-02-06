Yalova Belediyesi, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de 7,4 büyüklüğünde hissedilen deprem sonrası şehirde yardım kampanyası başlattı.

Yalova Belediyesi, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de 7,4 büyüklüğünde hissedilen deprem sonrası şehirde yardım kampanyası başlattı.

Malatya, Gaziantep, Osmaniye, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Hatay gibi birçok ilde hissedilen deprem dolayısıyla başlatılan kampanyada; kullanılmamış veya sıfır ambalajlı ürünler kabul edilecek. Toplanan ürünler ivedilikle deprem bölgesinde yardım bekleyen yurttaşlarımıza gönderilecek.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Yalova’da bu acıyı 1999 Marmara Depremi’nde yaşadıklarını kaydederek vatandaşlara yardım çağrısında bulundu. Tutuk, “Bilindiği üzere dün gece yarısı itibariyle kara bir haberle güne başladık. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde aynı acıları yaşadık. Bizler bu acıları unutamıyorken yeni acılar daha ekleniyor hafızalarımıza. Vatandaşlarımızdan kullanılmayan sıfır eşyalarını mahallelerimizde bulunan YASMEK Merkezlerine bırakmalarını rica ediyoruz. Gün birlik olma günü, tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.

Yardım kampanyasında sıfır kıyafet ve eşya bırakma noktaları:

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü (Diş Hastanesi yanı)

Mahalle Muhtarlıkları

Bağlarbaşı Mahallesi YASMEK Binası (Kardeş Şehirler Parkı Mısra Sokak)

Bayraktepe Mahallesi (Radar 7. Çıkmaz Sokak)

Gaziosmanpaşa Mahallesi (Tuna Caddesi No:16)

İsmetpaşa Mahallesi YASMEK (Sakarya Sokak No: 13/2)

Paşakent YASMEK (17 Ağustos Caddesi B Blok İş Merkezi)