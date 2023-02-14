Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında Yalova ilinden bugüne kadar bölgeye su, ısınma, gıda, hijyen malzemesi, kıyafet, akaryakıt, ekipman ve benzeri ihtiyaçları taşıyan toplam 157 tır ve kamyon ile 134 kamyonet gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında Yalova ilinden bugüne kadar bölgeye su, ısınma, gıda, hijyen malzemesi, kıyafet, akaryakıt, ekipman ve benzeri ihtiyaçları taşıyan toplam 157 tır ve kamyon ile 134 kamyonet gönderildi.

Yalova Valiliği deprem bölgesine bugüne kadar gönderilen yardımlar ve ekiplerle ilgili bilgi paylaşımında bulundu. Yalova’dan bölgeye temel ihtiyaç malzemelerinden 325 ton gıda-içecek, 46 bin 801 battaniye-yorgan-yastık, bin 122 ısıtıcı-soba, 83 bin 990 adet kıyafet ve ayakkabı, 31 bin 608 adet hijyen malzemesi, 249,2 ton odun ve 16 bin 320 litre akaryakıt gönderildi.

Yalova’dan bölgeye ayrıca 19 ekskavatör, 6 vinç, 7 çekici, 2 bekoloder, 97 jeneratör, bin 859 çadır, 2 bin 426 yardımcı ekipman ile 72 adet de çeşitli makine ve ekipmanlar da ulaştırıldı.

Yalova’dan 646 kamu personeli, 258 sivil toplum kuruluşu ve firma personeli ve 799 gönüllü olmak üzere toplam bin 702 kişi depremzedelere yardım için bölgede görev yapıyor.

Bölgede çalışmalara katılarak geri dönen kişi sayısı ise 923 oldu. Bölgeden şu ana kadar 1 ekskavatör ve 6 itfaiye aracında geri dönüş yaptı.