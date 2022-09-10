Yalova’da bu yılın ilk 8 ayında 279 milyon 226 bin dolar ihracat yapıldı.

Yalova’da bu yılın ilk 8 ayında 279 milyon 226 bin dolar ihracat yapıldı.

Yalova’da geçtiğimiz 2021 yılının ilk 8 aylık döneminde 368 milyon 897 bin dolar ihracat gerçekleştirilmişti. 2022’nin aynı döneminde yapılan ihracat yüzde 24,4 düştü. Bu yılın 8 ayında yapılan ihracat 279 milyon 226 bin dolar oldu. Kentte aylara göre ihracat rakamlarına bakıldığında ocakta 6 milyon 422 bin dolar, şubatta 35 bin 619 bin dolar, martta 39 milyon 794 bin dolar, nisanda 123 milyon 245 bin dolar, mayısta 43 milyon 908 bin dolar, haziranda 13 milyon 980 bin dolar, temmuzda 10 milyon 528 bin dolar, ağustosta ise 5 milyon 737 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.

Yalova’da en çok ihracat 218 milyon 853 bin dolar ile gemi ve yat sektöründe yapıldı. Bu sektörü kimyevi madde ve mamulleri 13 milyon 850 bin dolar ihracat ile takip etti. Madencilik sektörü 11 milyon 435 bin dolar, tekstil 5 milyon 499 bin dolar, otomotiv endüstrisi 4 milyon 799 bin dolar, elektrik elektronik sektörü ise 4 milyon 490 bin dolarlık ihracat yaptı.