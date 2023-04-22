Yalova’da 2023 yılının ilk 3 ayındaki ihracat bir önceki yıla göre yüzde 77,9 azalarak 18 milyon 126 bin dolar olarak gerçekleşti.

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2022 yılını 503 milyon dolar ihracatla kapatan Yalova’daki firmalar 2023 yılına kötü başlangıç yaptı. Geçtiğimiz yılın 3 aylık döneminde 81 milyon 836 bin dolar ihracat yapılan kentte, bu senenin aynı döneminde ise 18 milyon 126 bin dolar ihraç gerçekleşti. Aylara göre bakıldığında ocakta 5 milyon 469 bin dolar, şubatta 6 milyon 229 bin dolar, martta ise 6 milyon 428 bin dolar ihracat yapıldı.

Rekortmen tersaneler 3 ayda sıfır

Geçtiğimiz yıl şehirdeki ihracatın yüzde 82,49 gerçekleştiren tersaneler, bu yılı ilk 3 ayında ise sıfır çekti. Kentte ihracatın ilk 3 ayında en şok ihracat yapılan sektör 8 milyon 921 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri oldu. Bu sektörü 2 miyon721 bin dolar ihracatla madencilik ürünleri takip etti. Geçtiğimiz yıla göre ihracatını yüzde 69,5 artıran süs bitkileri sektörünün 3 aylık performansı 2 milyon 31 bin dolar oldu.