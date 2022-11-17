Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 6’si tutuklandı. Operasyonda feribot iskelesinde polisten kaçarak üstlerindeki uyuşturucuları denize atmak isteyen 2 zanlının yakalanış anları güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 6’si tutuklandı. Operasyonda feribot iskelesinde polisten kaçarak üstlerindeki uyuşturucuları denize atmak isteyen 2 zanlının yakalanış anları güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptıklarını tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 9 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, M.Ö. ile N.H İstanbul ilinden getirdikleri uyuşturucu ile feribottan inerken polisin dur ihtarına uymayarak kaçma başladı. Yakalanacaklarını anlayan zanlılar üstlerindeki uyuşturucuyu denize atmaya çalıştığı sırada polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Şüphelilerin ikamet, iş yeri, araç ve üst aramalarında, 260 gram metamfetamin, 104 gram sentetik kannabinoid, 184 gram esrar, 80 gram skunk, 33 gram sentetik ecza grubu toz, 15 sentetik ecza grubu hap, 5 ekstazi hap, 5 tabanca, 63 tabanca fişeği, pompalı av tüfeği, 20 av tüfeği fişeği, Hassas Terazi ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Yalova Adliyesi’ne sevk edilen zanlılardan A.Ş. Ş.K. R.C. S.B. D.G. ve S.G. “Uyuşturucu Madde Ticareti”, “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanununa Muhalefet” suçlamalarıyla çıktıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.