Yalova İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, İstanbul’dan temin ettikleri uyuşturucuları Yalova’da sokak satıcılarına ulaştırarak satış yaptığı ve yaptırdığı tespit edilen zanlıyı takibe aldı. Operasyon düğmesine basan ekipler 34 plakalı otomobili durdurarak içindeki şüpheli Ş.’A’yı gözaltına aldı. Narkotik maddeler arama köpeği Zeytin eşliğinde araçta yapılan aramada, 980 gram skunk ve 52 gram kokain ele geçirildi.

Yalova Emniyeti tarafından düzenlenen diğer uyuşturucu operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen G.C gözaltına alındı. Şüphelinin farklı adreslerdeki, ikametlerinde yapılan aramada 2 kilo 60 gram sentetik kannabinoid, 14 gram skunk ve 5 gram metamfetamin ele geçirdi. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından Yalova Adliyesi’ne sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.