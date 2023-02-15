Deprem bölgesinden Yalova’ya gelen afetzedeler Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı tesislere yerleştiriliyor.

Deprem bölgesinden Yalova’ya gelen afetzedeler Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı tesislere yerleştiriliyor.

4 bin 382 kişilik kapasitesi bulunan Yalova KYK Yurtlarına şu ana kadar 98 depremzedenin yerleştirildiği öğrenildi. Deprem bölgesinden Yalova’ya gelen ve Dilşad Hatun Kız Yurdu’na yerleştirilen depremzedelerle bir araya gelen Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve eşi Gökşen Tutuk, depremzede vatandaşların her zaman yanında olduklarını ve el birliğiyle bu felaketin üstesinden gelineceğini vurguladı. Tutuk, “Bu acıyı bilenler olarak tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Geçici süreliğine sizleri burada misafir edeceğiz. Tüm ihtiyaçlarınız karşılanacak. Bizler bu acıyı daha önce yaşadık. Sizleri en iyi biz anlıyoruz. Devlet-millet el birliğiyle bunun da üstesinden geleceğiz” dedi.

Tutuk, çocuklarla vakit geçirmesinin ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç ile depremzedelerin vakit geçirecekleri yurt yemekhanesi ve kantini ile hayırseverlerden temin edilen ürünlerin yer aldığı odaları da gezerek Müdür Kılıç tarafından bilgilendirildi.

Afetzede vatandaşlar da Tutuk’a teşekkürlerini ifade ederek, kendileriyle yakından ilgilenildiğini belirtti.

Tutuk, KYK yurdunda çocukların oyun oynayabilecekleri bir oda hazırlanması talimatı verdi. Yalova Belediyesi tarafından hazırlanan oda, deprem bölgesinden Yalova’ya gelen afetzede ailelerin çocuklarının kullanımına açıldı. Öte yandan depreme Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yakalanan ve evleri büyük hasar aldığı için Yalova’da KYK yurduna yerleştirilen depremzede kardeşler Arden ve Etka’ya Mustafa Tutuk ve eşi Gökşen Tutuk, doğum günü sürprizi yaptı. Ayşe ve Aydın Apak çiftinin çocukları 3 yaşındaki Arden ve 5 yaşındaki Etka’nın yanı sıra yurtta misafir edilen depremzede çocuklarla bir araya gelen Tutuk çifti, çocuklara burada çeşitli hediyeler verdi.