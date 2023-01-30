Yalova’da alkollü sürücüsünün kullandığı otomobil park halindeki 2 araca çarparak maddi hasara neden oldu.

Yalova’da alkollü sürücüsünün kullandığı otomobil park halindeki 2 araca çarparak maddi hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, gece geç saatlerde meydana gelen trafik kazasında alkollü olduğu iddia edilen 41 ALN 044 plakalı otomobil sürücüsü Leylak Sokak’ta park halindeki 77 ABV 600 otomobil ve 16 CGH 51 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi. Alkollü sürücü gözaltına alınırken hakkında idari ve adli işlem gerçekleştirildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.