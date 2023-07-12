Yalova tarihinin en büyük projelerinden olan 500 milyon lira maliyetli ‘İçme Suyu Ana İshale Hattı’nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, çalışmaları yerinde inceleyerek projenin yüzde 35’lik bölümünün tamamlandığını bildirdi.

Sağladıkları mali disiplinin de etkisiyle Yalova tarihinin en büyük yatırımını hayata geçireceklerini söyleyen Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, projede gelinen son durumu yerinde inceledi. 500 milyon TL değerindeki 70 kilometrelik içme suyu ana isale hattında yüzde 35’lik kısmın tamamlandığını bildiren Başkan Tutuk, çalışmaların 5 ayrı noktadan sürdürüldüğünü söyledi.

5 ayrı koldan sürdürülüyor

Belediye tarihinin en büyük içme suyu isale hattı projesinde çok önemli bir noktaya gelindiğini dile getiren Başkan Tutuk, Safran Yolu Caddesi üzerinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Projeyle ilgili çalışmalarda ivmenin arttığını dile getiren Başkan Tutuk, “Projeyle ilgili 3 noktada çelik boru iletim hatları, 2 noktada da Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE) boruların depolara bağlantısıyla ilgili olmak üzere toplam 5 ayrı noktada 5 ayrı koldan çalışmalar yürütülüyor. Bu çerçevede su depolarının yapımı da sürüyor. Projemizle, Yalova’mızda 70 kilometrelik hat yenilenmiş olacak. İçme suyu hattı, 1999 Büyük Marmara Depremi’nde 20 ayrı noktadan hasar almıştı. Şimdi sıfırdan bir hat yapıyoruz. Hem sudaki kayıp kaçağın önüne geçeceğiz hem de temiz su içeceğiz. 50 yıllık eskimiş borulardan kurtulmuş olacağız” dedi.

“Sürdürülebilir su kullanımını sağlayacağız”

Çözüm odaklı belediyecilik anlayışı ile Yalova’da yıllardır çözüme kavuşmayan bir sorunu çözeceklerini belirten Başkan Tutuk, “Yalova’mız için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. Yalova tarihinin en büyük projesi bu. Bu projeyi başlatmasaydık, Yalova’mız ciddi su sorunlarıyla karşı karşıya kalacaktı. Su tasarrufunun büyük önem kazandığı günümüzde, kayıp kaçağın da önüne geçecek olan bu hat ile sürdürülebilir su kullanımını sağlayacağız. Şu an projenin yüzde 35’lik kısmı tamamlanmış durumda. Çalışmalar planlamalar çerçevesinde ilerliyor” ifadesini kullandı.

“Gözümün gördüğü hiçbir şeye kayıtsız kalmam”

Projeyi bugüne kadar hayata geçirmeye kimsenin cesaret edemediğini anlatan Başkan Tutuk, şunları kaydetti:

“Bazen siyaseten bazı yatırımlar birileri tarafından ötelenmiş olabilir ancak biz hiçbir şeyi ötelemiyoruz. Ben, gözümün gördüğü hiçbir şeye kayıtsız kalmam. Düşünün ki 500 milyon TL’yi toprağın altına gömüyorsunuz ve üstünü asfaltla kapatıyorsunuz. Bunu, vatandaşlarımız görmeyebilir ancak 50 yıl boyunca tertemiz su içecekler. Hemşerilerimizden de büyük bir destek var. Her konuda olduğu gibi bu konuda da samimiyiz. Onlar da bu samimiyetimizi görüyorlar, takdir ediyorlar. Bende hemşerilerime bana verdikleri güven ve destek için teşekkür ediyorum.”

Öte yandan teknik geziye başkan yardımcıları Fatih Şahin ile Volkan Dadaloğlu’nun yanı sıra ilgili birim müdürleri de katıldı.

Proje neleri kapsıyor?

Proje çerçevesinden Çınarcık’tan Altınova’ya kadar hat yapılacak. Projenin tamamlanmasıyla çelik boru içme suyu iletim hatları, terfi merkezi, 50 metreküplük yeni beton su toplama yapısı, branşman yapısı, 3 adet basınç düşürme odası inşaatı ve çıkış kapısı, çıkış boru hattı, 2 su deposu devreye girecek. Proje ile toplam yaklaşık 21 bin metreküplük 5 mevcut su deposu yenilenmesi ile yardımcı yapılar vana odaları, manevra odaları, debimetre odaları da yapılacak.