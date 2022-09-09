Kaza nedeniyle karayolunda trafik bir süre tek şeritten verildi.

Alınan bilgiye göre, Yalova-İzmit karayolu, Kocaeli istikametinde seyreden 16 VY 567, 06 AL 122 ve 34 FDK 421 plakalı otomobiller Elmalık Yolu sapağı mevkiinde çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlardan bazıları yolu bölen beton bloklara vurdu. Kazada hafif şekilde yaralanan 4 kişi 112 acil servis ekipleri tarafından olay yerine gelen ambulanslarla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

Yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

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