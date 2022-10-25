Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde aralarında yolcu minibüsünün de bulunduğu 3 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde aralarında yolcu minibüsünün de bulunduğu 3 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova - İzmit karayolu Taşköprü beldesi mevkiinde meydana gelen zincirleme kazada 2 otomobil ve bir yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada araçlarında sıkışan yolcular Çiftlikköy ve Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak 112 acil servis ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan 8 kişi Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.