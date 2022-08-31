Yalova Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı Zakkum grubunun konseriyle kutlandı.

Yalova Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı Zakkum grubunun konseriyle kutlandı.

İşgal kuvvetlerine karşı verilen şanlı mücadelenin büyük bir zaferle taçlandığı 30 Ağustos Zafer Bayramı, meydanda kurulan dev sahnede, muhteşem sanatçıların seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla kutlandı. Zafer Bayramı’nın akşamında sahne alan ünlü rock müziği grubu Zakkum, binlerce Yalovalıya unutulmaz bir gece yaşattı. Konser için alanı dolduran binlerce müziksever Zakkum’a parçalarını söylerken eşlik etti. Şarkılarını Yalovalılar için seslendiren Zakkum grubu, geceyi hep bir ağızdan söylenen marşlar ile noktaladı.

Konser arasında Yalovalılara seslenen Başkan Vekili Tutuk, “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bizlere bu zaferi yaşatan kahraman şehit ve gazilerimizi, saygı, sevgi, rahmet ve minnetle anıyoruz. Bizlere bu gecede yalnız bırakmayarak zaferi coşku ile kutlamamızı sağlayan Zakkum grubuna da teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Başkan Vekili Tutuk, Zakkum grubuna çiçek ve yürüyen köşk maketi hediye etti.