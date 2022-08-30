Yalova’da 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.

Yalova’da 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.

Zafer Bayramı nedeniyle ilk gören 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenendi. Atatürk heykeline çelenk bırakılmasıyla başlayan törende ardından saygı duruşunda bulunuldu ve akabinde İstiklal Marşı okundu. Programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan Deniz Yarbay İlter Sertbakar, Türklerin tarihin hiçbir devresinde esaret altında yaşamadığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

“İşgalciler her zaman hür ve bağımsız olmuş bir devleti karşılarına almışlardı. Çok zor koşullar altında planlanan ve hazırlanan Büyük Taarruz’un amacı sürpriz bir harekatla güçlü düşman mevzilerini yarmak ve sayıcı üstün düşmanı kesin bir tabir ile mağlup etmekti. Bu taarruza Türk’ün ana yurdunu işgal eden düşman yok edilmeden ara verilmeyecekti. Büyük Taarruza çok büyük fedakarlıklarla yapılan lojistik hazırlıkların sonunda, 100 yıl önce 26 ağustosta başlanmıştır. Türk’ün gerçek kurtuluş güneşi ise 30 Ağustos 1922 sabahı düşmanın kesin yenilgisiyle doğmuştur”.

Etkinlik TUFAG ve YAFEM halk oyunu gösterileriyle devam etti.

Tören geçişi ile son bulan program sonrasında valilikte tebrikler kabul edildi.

Programa, Vali Muammer Erol, AK Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol, Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Özcan Özel, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Garnizon Komutan Vekili Albay Uğur Çelikten, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.