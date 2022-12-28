Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okullarda “Zabıta ve Bilinçli Tüketici” konulu eğitimi vermeye başladı.

Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okullarda “Zabıta ve Bilinçli Tüketici” konulu eğitimi vermeye başladı.

Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yalova Belediyesi işbirliğiyle okullarda “Zabıta ve Bilinçli Tüketici” konulu eğitim düzenlenmiyor. Proje çerçevesinde ilk eğitim, İsmetpaşa Mazlum Palabıyık Okulu’nda gerçekleşti. Eğitimde öğrencilere başta tüketicinin özellikleri anlatıldı. 6502 sayılı tüketicinin korunması kanunu, fiyat etiketi ve tarifesi, son kullanma tarihi, yasal çözüm mercileri, tüketici hakkını kullanabilmek için gerekli belgeler ve şikayet hattı hakkında bilgiler aktarıldı.

Seminerin sonunda ise öğrencilerden gelen sorular zabıtalar tarafından cevaplandı.