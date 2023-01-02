Kentte yoğunluğunu arttıran sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Şehrin özelikle kıyı kesimlerinde sisin daha yoğun olduğu gözlemlendi. Sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle şehir içi ve kara yollarında sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk çekti.

Yalova sahil kesiminde etkili olan sis görüş mesafesi 30 metrelere kadar düşürdü.

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