Yalova Valisi Muammer Erol, il protokolü ile yılbaşı tedbirlerini denetlerken 2023’e mesai başında giren kamu personellerinin yeni yıllarını kutladı.

Yalova Valisi Muammer Erol, il protokolü ile yılbaşı tedbirlerini denetlerken 2023’e mesai başında giren kamu personellerinin yeni yıllarını kutladı.

Yeni yıl nedeniyle Yalova’da alınan tedbirleri denetleyen Vali Muammer Erol’a AK Parti Yalova milletvekilleri Meliha Akyol, Ahmet Büyükgümüş, Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Binici ve İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu eşlik etti. Binici ve Topaloğlu kolluk kuvvetlerinin yılbaşı nedeniyle almış olduğu önlemler ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. Müdür Topaloğlu, vatandaşların yeni yıla güven ve huzur içinde girmeleri için emniyet ve jandarma ekiplerinin çalıştığını söyledi.

Vali Erol ve beraberindekiler, gece boyunca jandarma ve emniyet denetim noktalarında çalışmaları denetlerken personelin de yeni yıllarını kutladı. Protokol ardından Yalova Devlet Hastanesi’nde sağlık çalışanları ve hastalara da şifa dilerken yeni yılın tüm Türkiye ve Yalova’ya hayırlı olmasını diledi.

112 Acil Komuta Merkezi, itfaiye ve zabıta ekipleriyle de bir araya gelen protokol yeni yıla mesai başında giren personele sağlıklı ve mutlu bir yıl geçirmeleri dileğinde bulundu.

da buluştu.