Jandarmanı olayla ilgili tahkikatı sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Liman Mahallesi Manolya Caddesi’ndeki evinde yalnız yaşayan 90 yaşındaki Ali Kaya’dan 2 gündür haber alamayan komşuları durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma evin kapasını çilingir yardımıyla açtı. İçeri giren ekipler yaşlı adamın cansız bedenine ulaştı.

Vali Atay, köy ziyaretlerine devam ediyor

Vali Atay, köy ziyaretlerine devam ediyor

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