Yalova’da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7’si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 farklı adreste narkotik maddeler arama köpeklerinin de katıldığı eş zamanlı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken 1 kilo 675 gram sentetik kannabinoid, 6 gram metamfetamin, 2 adet sentetik ecza grubu hap, 2 adet hassas terazi, kurusıkı tabanca, tabancaya ait 14 fişek, 2 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Genişletilen soruşturma çerçevesinde 2 ikamette daha arama yapılırken burada da 1 kilo 200 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi ve 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K., Y.A., D.İ., S.U., B.A., Ö.B. ve S.F. tutuklanırken, N.G., B.A., S.İ. ve Z.G. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.