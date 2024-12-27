Yalova’da jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6’sı tutuklanırken 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Merkez ve Çiftlikköy ilçelerinde tespit edilen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 153,6 gram sentetik kannabinoid, 39 adet sentetik hap, 4,2 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.U., E.C., N.K., B.K., E.C. ve A.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mahkeme E.C. ve S.İ.’yi ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.