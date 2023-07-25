Yalova’da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklanırken, 242.75 gram sentetik kannabinoid, 1 adet Hint keneviri bitkisi, av tüfeği ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 65 bin 240 TL ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen C.U., A.G. ve Y.G.’ye yönelik operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 242.75 gram sentetik kannabinoid, 1 adet Hint keneviri bitkisi, yarı otomatik av tüfeği ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 65 bin 240 TL ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar Yalova Adliyesi’ne sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ayrıca, şüphelilerle irtibatlı olduğu tespit edilen S.U.’nun yakalanması için çalışmalara başladı.