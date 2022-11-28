Yalova’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alınırken, operasyon sonucu çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yalova’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alınırken, operasyon sonucu çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, sokak düzeyinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları değerlendirilen şüphelilere yönelik şok baskın düzenlendi. Operasyonda durdurulan 77 plakalı araç içindeki M.Ö. ve M.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametgah, araç ve üst aramalarında 62,35 gram metamfetamin, 2 gram esrar, 1,50 gram skunk, 1 ecstasy, 4 tabanca, 11 tabanca fişeği, hassas terazi ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi. Öte yandan, sokak satıcılarından uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 7 kişi hakkında da adli işlem yapıldığı bildirildi.