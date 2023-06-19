Yalova’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 kişiden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri üst torbacı olarak değerlendirilen M.A’nın ikametine şok baskın düzenlendi. Operasyonda narkotik maddeler arama köpeği Zeytin eşliğinde yapılan aramada 2 poşet içinde 10 parça hakinde bulunan ve toplam ağırlığı 235 gram olan sentetik Kannabinoid (bonzai) ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, polisin diğer bir çalışmasında ise İstanbul’dan temin edilen uyuşturucu maddeleri Yalova üzerinden çevre illere sevk ettiği tespit edilen 10 plakalı araç takibe alındı. Yalova-İzmit kara yolu Altınova ilçesi mevkiinde araç durdurularak arama gerçekleştirildi. Aramda 510 gram skunk ele geçirildi.

Araçta bulunan ve gözaltına alınan şüphelilerden H.Y çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken L.P ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, sokak satıcılarında kullanmak için uyuşturucu madde satın aldığı belirlenen 4 kişi de gözaltına alınarak haklarında adli işlem gerçekleştirildi.