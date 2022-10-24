Ulusal Bonsai Sanat Sergisi ise 40 farklı sanatçının katılımı ile gerçekleştirilecek.

Sempozyum çerçevesinde iki gün boyunca workshoplar ve çeşitli eğitimler verilecek.

II. Uluslararası Bonsai Sempozyumu İl Özel İdaresi öncülüğünde Yalova Belediyesi, Yalova Üniversitesi, Kadıköy Belediyesi, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası ile Tarım Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde yapılacak. Sempozyum çerçevesinde de Ulusal Bonsai Sanat Sergisi’nin de 2 gün süresince açık kalacak. Etkinlikler 29 ekim saat 12.00’de Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde başlatacak

II. Uluslararası Bonsai Sempozyumu 29-30 ekim tarihleri arasında Yalova’da düzenlenirken bu çerçevede Ulusal Bonsai Sanat Sergisi de açılacak.

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